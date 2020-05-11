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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3393339433953396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону

70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь :evil:


Для кредитов нет, но так как там на все один сервис - р2р, то и лимиты общие. Они и хотели бы допилять, но банк сейчас доработки tas2u почти не проводит, это оплата внешним подрядчикам
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:24

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:33

  Faceless написав:
Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый

Або клієнт 10-ка мудацьких, але дуже великих банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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