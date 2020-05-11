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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22
Stringer написав: Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону
70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь
Для кредитов нет, но так как там на все один сервис - р2р, то и лимиты общие. Они и хотели бы допилять, но банк сейчас доработки tas2u почти не проводит, это оплата внешним подрядчикам
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:24
Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
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Faceless
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:33
Faceless написав: Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
Або клієнт 10-ка мудацьких, але дуже великих банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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