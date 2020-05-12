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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3393339433953396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Faceless написав:
Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки.
Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону

70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь :evil:


Для кредитов нет, но так как там на все один сервис - р2р, то и лимиты общие. Они и хотели бы допилять, но банк сейчас доработки tas2u почти не проводит, это оплата внешним подрядчикам
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:24

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:33

  Faceless написав:
Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый

Або клієнт 10-ка мудацьких, але дуже великих банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28

Таскомбанк

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?

Тас комиссию не берет.
КБ есть 1%

А почему у меня за платёжку комиссия 3 грн (киев,ГИОЦ)
практик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36

  практик написав:
  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?

Тас комиссию не берет.
КБ есть 1%

А почему у меня за платёжку комиссия 3 грн (киев,ГИОЦ)

это, скорее всего, ГИОЦ взял - при оплате на их сайте пишет комиссию, по-моему, 2% - не меньше 3 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:58

  Vorlon написав:_PORT_UA
А какая разница, за коммунальные вы оплачиваете или за хлебушек? Вот скажите, пожалуйста :wink: Ну разве что кэшбек будет 1% вместо 2%.

Просто за коммуналку ни разу не платил,вот и спрашиваю. А как менять сумму оплаты, мне предложено оплатить с авансом, а я хочу за фактическое оказание услуги.

ukrprom2014, спасибо. Приятно,что есть кешбек и на коммуналку.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:00

  Faceless написав:
Maksi2 написав:
  Amid написав:Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.

Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый

C Б5 на чужой викенд есть комиссия 15 грн + 1.5% через ТАС2Ю. :mrgreen: .!.
И таких хитрожопых комиссий нигде кроме ТАСа нет. Ни в одном украинском банке.
Зображення
Или 15 грн + 4.9% за кредитные.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58

Банк закрыл мой долларовый картсчет за неактивность, придется раз в год изображать активность :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 06:05

  demichh написав:Банк закрыл мой долларовый картсчет за неактивность, придется раз в год изображать активность :)

У ТАСи самый выгодный курс в Украине среди банков и при этом ни разу не прикупить валюты. :shock:
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 06:12

У Конкорда хоть и есть 3% годовых на текущем в $, но там курс всегда выше, чем в ТАСе. Надо ждать минимум 4 месяца, чтобы перекрыть процентами разность в стоимости валюты. А в мартовском скачке там вообще дикая разница, что те 3% и за год не окупят разницу. ТАС рулит, в общем. :)
А ещё можно купить $ в ТАСе, заказать, снять и понести в кассу Конкорда, так будет выгоднее всего.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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