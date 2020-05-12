ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:22
Stringer написав: Faceless написав: Stringer написав:Тазик прикрутил лимит на погашение кредиток и п2п переводы в приложении до 30000 в сутки. Кашель грустной лошадки
Было выше? Я просто обычно сепом шлю, а кредитки тоже много не просят.
По идее лимит как раз по требованиям нового закона по финмону
70 тыщ пропускало без проблем.
И нет никакого требования о лимите в 30 тыщ при переводах и оплатах кредитов.
В результате их маразма мне теперь кредитку три дня погашать надо.
де**лы бл**ь
Для кредитов нет, но так как там на все один сервис - р2р, то и лимиты общие. Они и хотели бы допилять, но банк сейчас доработки tas2u почти не проводит, это оплата внешним подрядчикам
Faceless
Модератор
Повідомлень: 26987
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 6449 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:24
Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
Faceless
Модератор
Повідомлень: 26987
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 6449 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:33
Faceless написав: Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
Або клієнт 10-ка мудацьких, але дуже великих банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4353
З нами з: 18.08.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 540 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?
Тас комиссию не берет.
КБ есть 1%
А почему у меня за платёжку комиссия 3 грн (киев,ГИОЦ)
практик
Повідомлень: 159
З нами з: 20.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36
практик написав: ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день.Оплата коммунальных услуг с Б5 за кредитные как проходит: с комиссией или без?И есть ли кешбек за такие платежи?
Тас комиссию не берет.
КБ есть 1%
А почему у меня за платёжку комиссия 3 грн (киев,ГИОЦ)
это, скорее всего, ГИОЦ взял - при оплате на их сайте пишет комиссию, по-моему, 2% - не меньше 3 грн.
vvs2k
Повідомлень: 50
З нами з: 09.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:58
Vorlon написав: _PORT_UA
А какая разница, за коммунальные вы оплачиваете или за хлебушек? Вот скажите, пожалуйста
Ну разве что кэшбек будет 1% вместо 2%.
Просто за коммуналку ни разу не платил,вот и спрашиваю. А как менять сумму оплаты, мне предложено оплатить с авансом, а я хочу за фактическое оказание услуги.
ukrprom2014
, спасибо. Приятно,что есть кешбек и на коммуналку.
Переходьте
http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
Повідомлень: 433
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:00
Faceless написав: Maksi2 написав: Amid написав:
Без комиссии пополнить ощадник - это пополнение в кассе, а так же, пополнение через ТАС2Ю с карт ТАСа.
Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
C Б5 на чужой викенд есть комиссия 15 грн + 1.5% через ТАС2Ю.
.!.
И таких хитрожопых комиссий нигде кроме ТАСа нет. Ни в одном украинском банке.
Или 15 грн + 4.9% за кредитные.
Maksi2
Повідомлень: 621
З нами з: 18.06.19
Подякував: 175 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58
Банк закрыл мой долларовый картсчет за неактивность, придется раз в год изображать активность
demichh
Повідомлень: 2377
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 127 раз.
Профіль
Striker
Повідомлень: 426
З нами з: 15.02.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 тра, 2020 06:12
У Конкорда хоть и есть 3% годовых на текущем в $, но там курс всегда выше, чем в ТАСе. Надо ждать минимум 4 месяца, чтобы перекрыть процентами разность в стоимости валюты. А в мартовском скачке там вообще дикая разница, что те 3% и за год не окупят разницу. ТАС рулит, в общем.
А ещё можно купить $ в ТАСе, заказать, снять и понести в кассу Конкорда, так будет выгоднее всего.
Получи бонус за оформление карты: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Повідомлень: 426
З нами з: 15.02.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему