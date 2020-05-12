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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:05
А фунти онлайн ніяк не придбати?
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Кочевник
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Додано: Сер 13 тра, 2020 08:22
Кочевник написав:
А фунти онлайн ніяк не придбати?
У Симы можно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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