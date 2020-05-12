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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3394339533963397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:05

Re: ТАСКОМБАНК

А фунти онлайн ніяк не придбати?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:22

  Кочевник написав:А фунти онлайн ніяк не придбати?

У Симы можно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31315
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2488 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
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  #<1 ... 3394339533963397
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