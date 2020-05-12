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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:05
Re: ТАСКОМБАНК
А фунти онлайн ніяк не придбати?
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:22
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:41
Кочевник
ПУМБ на ВсеКарту фунтовую можно.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:39
То переводите с Плативки, тоже мне страдальцы
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42
Re: ТАСКОМБАНК
Ні, мені на WeekEnd фунтіки треба.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27
Re: ТАСКОМБАНК
Друзья, вы не в курсе. Отделения Таса уже полноценно работают или в сокращенном режиме?
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