ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 08:05
А фунти онлайн ніяк не придбати?
Кочевник
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Додано: Сер 13 тра, 2020 08:22
Кочевник написав:
А фунти онлайн ніяк не придбати?
У Симы можно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:41
Кочевник ПУМБ на ВсеКарту фунтовую можно.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:39
Maksi2 написав: Faceless написав: Maksi2 написав:Будет комиссия для карты донора.
Не будет, только если "донор" особо хитрожопый
C Б5 на чужой викенд есть комиссия 15 грн + 1.5% через ТАС2Ю.
.!.
И таких хитрожопых комиссий нигде кроме ТАСа нет. Ни в одном украинском банке.
Или 15 грн + 4.9% за кредитные.
То переводите с Плативки, тоже мне страдальцы
Faceless
Модератор
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42
Ні, мені на WeekEnd фунтіки треба.
Кочевник
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27
Друзья, вы не в курсе. Отделения Таса уже полноценно работают или в сокращенном режиме?
Переходьте
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_PORT_UA
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:25
_PORT_UA написав:Друзья, вы не в курсе. Отделения Таса уже полноценно работают или в сокращенном режиме?
По різному.
https://tascombank.ua/news/taskombank%E ... 001932a1cd
stryzhko
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