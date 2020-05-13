Faceless
Натякніть їм там, що вже час оновити документ з умовами обслуговування у ТАС2Ю, щоб не доводилося гадати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:46
Faceless
Натякніть їм там, що вже час оновити документ з умовами обслуговування у ТАС2Ю, щоб не доводилося гадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:59
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