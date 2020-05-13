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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:46
Faceless
Натякніть їм там, що вже час оновити документ з умовами обслуговування у ТАС2Ю, щоб не доводилося гадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:59
Stringer написав:
Тазик ввёл ещё и лимит на карту донора. понятно, что курицы его не знают, но после суммы в 50000 с карты форварда второй день ни копейки перевести не могу
Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000
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Faceless
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36
Faceless написав:
Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000
За какой период, они не уточнили? День/месяц?
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Amid
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:41
Amid написав: Faceless написав:
Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000
За какой период, они не уточнили? День/месяц?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:57
Faceless написав: Stringer написав:
Тазик ввёл ещё и лимит на карту донора. понятно, что курицы его не знают, но после суммы в 50000 с карты форварда второй день ни копейки перевести не могу
Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000
Это в день, а три дня не уходит ни одной копейки с карты, которой до этого пополнялось на 50 тыщ. Завтра проверю - 50 тыщ это месячный потолок или какой иной
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Stringer
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:31
Якщо підключити в tas2u карту іншого банку, то переказ на карту В5 буде без комісії?
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Gunner
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:48
Gunner
Будет без комиссии со стороны ТАСа при условии погашения кредитной задолженности кнопкой "погасить кредит". Если Б5 работает в дебетном режиме, будет комиссия сервиса ТАС2Ю. Так же возможна комиссия банка отправителя.
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Amid
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