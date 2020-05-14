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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3395339633973398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:46

Faceless
Натякніть їм там, що вже час оновити документ з умовами обслуговування у ТАС2Ю, щоб не доводилося гадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:59

  Stringer написав:Тазик ввёл ещё и лимит на карту донора. понятно, что курицы его не знают, но после суммы в 50000 с карты форварда второй день ни копейки перевести не могу

Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000


За какой период, они не уточнили? День/месяц?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:
  Faceless написав:Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000


За какой период, они не уточнили? День/месяц?
День
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:57

  Faceless написав:
  Stringer написав:Тазик ввёл ещё и лимит на карту донора. понятно, что курицы его не знают, но после суммы в 50000 с карты форварда второй день ни копейки перевести не могу

Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000

Это в день, а три дня не уходит ни одной копейки с карты, которой до этого пополнялось на 50 тыщ. Завтра проверю - 50 тыщ это месячный потолок или какой иной
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:31

Якщо підключити в tas2u карту іншого банку, то переказ на карту В5 буде без комісії?
Gunner
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:48

Gunner
Будет без комиссии со стороны ТАСа при условии погашения кредитной задолженности кнопкой "погасить кредит". Если Б5 работает в дебетном режиме, будет комиссия сервиса ТАС2Ю. Так же возможна комиссия банка отправителя.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Faceless написав:
  Stringer написав:Тазик ввёл ещё и лимит на карту донора. понятно, что курицы его не знают, но после суммы в 50000 с карты форварда второй день ни копейки перевести не могу

Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000

Это в день, а три дня не уходит ни одной копейки с карты, которой до этого пополнялось на 50 тыщ. Завтра проверю - 50 тыщ это месячный потолок или какой иной
Я с Альфы поболее перечислял с начала месяца, так что это точно не в месяц, подозреваю что что-то со стороны Форварда
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:09

  Faceless написав:
Stringer написав:
  Faceless написав:Мне сказали, что лимит есть, и на карту отправителя и на карту получателя, но не 50 000, а 30 000

Это в день, а три дня не уходит ни одной копейки с карты, которой до этого пополнялось на 50 тыщ. Завтра проверю - 50 тыщ это месячный потолок или какой иной
Я с Альфы поболее перечислял с начала месяца, так что это точно не в месяц, подозреваю что что-то со стороны Форварда

Нет проблем с форвардом - на другие карты уходит без проблем и моней тянется тоже. Вчера пришлось гаситься с другой карты форварда, с которой ещё не платил через тазик - тоже прошло без проблем. Так что проблема 100% в тазике, а вот какая именно, пока непонятно
Stringer
 
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