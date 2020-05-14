|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:22
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Ребята не в курсе, есть ли возможность редактировать сумму к оплате по счетам. Пришел счет за газ, но с авансом, хочу заплатить за фактическое использование. Но до оплаты доходит именно сумма с авансом.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:38
Да, сумму можно редактировать.
Только не в строке "Сумма к оплате".
Под ней есть строка с названием услуги и с правой стороны стрелочки - тапните на эту строчку и откроется подменю с возможностью корректировки суммы.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:18
Re: ТАСКОМБАНК
ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.
Такий розводняк клієнтів по мєлочі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48
Аналогічна ситуація була 1,5 року назад. Так і пролежала Платівка 1,5 року - ні разу не використавши. В цьому місяці і срок підійшов - потрібно міняти...
П.С. Все он-лайн.
|