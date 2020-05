Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:18

ТАС банк випустив карту,

СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,

техслужба завряє що відправили,

тепер пропонує нову СМС за 10 грн.



Такий розводняк клієнтів по мєлочі.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/