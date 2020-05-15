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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3397339833993400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:22

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Ребята не в курсе, есть ли возможность редактировать сумму к оплате по счетам. Пришел счет за газ, но с авансом, хочу заплатить за фактическое использование. Но до оплаты доходит именно сумма с авансом.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:38

  _PORT_UA написав:Добрый день. Ребята не в курсе, есть ли возможность редактировать сумму к оплате по счетам. Пришел счет за газ, но с авансом, хочу заплатить за фактическое использование. Но до оплаты доходит именно сумма с авансом.

Да, сумму можно редактировать.
Только не в строке "Сумма к оплате".
Под ней есть строка с названием услуги и с правой стороны стрелочки - тапните на эту строчку и откроется подменю с возможностью корректировки суммы.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:18

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.

Такий розводняк клієнтів по мєлочі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48

  flyman написав:ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.

Такий розводняк клієнтів по мєлочі.


Аналогічна ситуація була 1,5 року назад. Так і пролежала Платівка 1,5 року - ні разу не використавши. В цьому місяці і срок підійшов - потрібно міняти...

П.С. Все он-лайн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:20

Re: ТАСКОМБАНК

Мне один банк выдал карту с ПИНом - 4 одинаковые цифры, а переоформление ПИНа - 20 грн.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:53

Сегодня зря сходил в ТАС. Прошло 2 месяца, хотел запросить лимит на Б5, но сказали, что через 3 месяца надо это делать. :lol: Можем и сейчас, но скорее всего опять будет 0 и придётся ещё 3 месяца втыкать.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:58

flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:57

  ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.

Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:58

Подскажите, по окончанию депозита в какой момент времени деньги уже можно снять в кассе банка со счета?

СМС приходит аккурат в 12:05, это время информирования и рассылки смс, тогда как деньги на счету уже доступны предположим с 10:00? Или время зачисления средств на счёт?
Pumbik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:20

  klug написав:
  ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.

Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.

Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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