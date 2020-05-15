Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:22

Добрый день. Ребята не в курсе, есть ли возможность редактировать сумму к оплате по счетам. Пришел счет за газ, но с авансом, хочу заплатить за фактическое использование. Но до оплаты доходит именно сумма с авансом.

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