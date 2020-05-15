ukrprom2014 написав:
Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21
10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
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