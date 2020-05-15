ukrprom2014 написав:
Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21
10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:02
Пишеться заява у відділенні, що картка бракована - і все.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:02
Re: ТАСКОМБАНК
Имеется платёжная карта Mastercard World Contactless, которая обслуживается в тарифе "Большая 5" (BIN карты как у WC). Два раза оплачивал её проезд в городском транспорте на валидаторе Visa (оплата бесконтактно), валидатор выдал чек. Операция проходит офлайн.
При списании средств по этим двум операциям получаю отказ вида "*карта 16.05.2020 13:54:03 TRANSPORT Operatsiю vidkhyleno, zvernitsia do banku: 0443932590".
Звоню в поддержку Таскомбанка. По первой операции мне пару недель назад сообщали, что списание не произошло из-за сбоя на валидаторе. По второй — я плохо приложил карту.
Списание за проезд с платёжных карт Mastercard других банков успешно происходит. Проблем не замечал.
Оплата данной картой бесконтактно в других магазинах тоже работает нормально.
На чипе операция оплаты успешно записалась. Считывал данные карты программой через NFC телефона.
Что это может быть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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