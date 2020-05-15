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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3397339833993400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16

  ukrprom2014 написав:
  klug написав:
  ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.

Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.

Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?

Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21

  flyman написав:ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.

10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:02

  klug написав:Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав

Пишеться заява у відділенні, що картка бракована - і все.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:02

Re: ТАСКОМБАНК

Имеется платёжная карта Mastercard World Contactless, которая обслуживается в тарифе "Большая 5" (BIN карты как у WC). Два раза оплачивал её проезд в городском транспорте на валидаторе Visa (оплата бесконтактно), валидатор выдал чек. Операция проходит офлайн.
При списании средств по этим двум операциям получаю отказ вида "*карта 16.05.2020 13:54:03 TRANSPORT Operatsiю vidkhyleno, zvernitsia do banku: 0443932590".

Звоню в поддержку Таскомбанка. По первой операции мне пару недель назад сообщали, что списание не произошло из-за сбоя на валидаторе. По второй — я плохо приложил карту.

Списание за проезд с платёжных карт Mastercard других банков успешно происходит. Проблем не замечал.
Оплата данной картой бесконтактно в других магазинах тоже работает нормально.

На чипе операция оплаты успешно записалась. Считывал данные карты программой через NFC телефона.

Что это может быть?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:14

  ukrprom2014 написав:
  klug написав:Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав

Пишеться заява у відділенні, що картка бракована - і все.

Перевірка цього твердження займе у відділення не більше хвилини.

MASolomko
Маю аналогічну проблему з двома картками ТАСі - це безнадійно. Коли до ТАСі одразу приходять 2 запити на списання однакової суми (можливо ще треба, щоб з одного і того ж термінала), то ТАСя вважає, що це дубль і не пропускає жоден з запитів. Після чого картка потрапляє до чорного списку у транспортній системі міста. Підтримка нічим не допомагає і пропонує повторно провести операції - очевидну абсурдність такої пропозиції вони не визнають. Маєте рівно два варіанти: 1) у деяких містах є можливість в онлайні сплатити борг, що виник за карткою з іншої картки - тоді картку буде вилучено з чорного списку (поки ТАСьку знову не заглючить); 2) забити і надалі платити конкурентами.
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klug
 
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