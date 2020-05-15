ukrprom2014 написав:
Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16
Якщо клієнт очікує на СМС з ПІНом, то очевидно, що картку він уже отримав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21
10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:02
Пишеться заява у відділенні, що картка бракована - і все.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:02
Re: ТАСКОМБАНК
Имеется платёжная карта Mastercard World Contactless, которая обслуживается в тарифе "Большая 5" (BIN карты как у WC). Два раза оплачивал её проезд в городском транспорте на валидаторе Visa (оплата бесконтактно), валидатор выдал чек. Операция проходит офлайн.
При списании средств по этим двум операциям получаю отказ вида "*карта 16.05.2020 13:54:03 TRANSPORT Operatsiю vidkhyleno, zvernitsia do banku: 0443932590".
Звоню в поддержку Таскомбанка. По первой операции мне пару недель назад сообщали, что списание не произошло из-за сбоя на валидаторе. По второй — я плохо приложил карту.
Списание за проезд с платёжных карт Mastercard других банков успешно происходит. Проблем не замечал.
Оплата данной картой бесконтактно в других магазинах тоже работает нормально.
На чипе операция оплаты успешно записалась. Считывал данные карты программой через NFC телефона.
Что это может быть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:14
Перевірка цього твердження займе у відділення не більше хвилини.
MASolomko
Маю аналогічну проблему з двома картками ТАСі - це безнадійно. Коли до ТАСі одразу приходять 2 запити на списання однакової суми (можливо ще треба, щоб з одного і того ж термінала), то ТАСя вважає, що це дубль і не пропускає жоден з запитів. Після чого картка потрапляє до чорного списку у транспортній системі міста. Підтримка нічим не допомагає і пропонує повторно провести операції - очевидну абсурдність такої пропозиції вони не визнають. Маєте рівно два варіанти: 1) у деяких містах є можливість в онлайні сплатити борг, що виник за карткою з іншої картки - тоді картку буде вилучено з чорного списку (поки ТАСьку знову не заглючить); 2) забити і надалі платити конкурентами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:30
А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип. Мож просто запихнуть карту в АТМ и глянуть баланс?
МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
... делайте хоть что-нибудь!
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