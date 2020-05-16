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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:16
Slx
У меня такое было и тоже на выходных.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:24
clientage написав:
А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип.
На текущий момент у меня сейчас есть рассинхрон по карте. Онлайн же от продавца приходит списание, а банк отказывает в этом.
clientage написав:
МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
Банкоматов банка в моём городе нет. На карте кредитного лимита тоже нет, карта используется очень редко. Ну попробуем чипом оплатить где-то...
Вкладчик1234 написав:
Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип".
Получил карту, сразу в банкомате Таса изменил ПИН.
После отказа я же нормально оплатил картой в продуктовом бесконтактно.
Через Google Pay оплата в транспорте прошла.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:58
MASolomko написав: clientage написав:
А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип.
На текущий момент у меня сейчас есть рассинхрон по карте. Онлайн же от продавца приходит списание, а банк отказывает в этом.
clientage написав:
МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
Банкоматов банка в моём городе нет. На карте кредитного лимита тоже нет, карта используется очень редко. Ну попробуем чипом оплатить где-то...
Вкладчик1234 написав:
Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип".
Получил карту, сразу в банкомате Таса изменил ПИН.
После отказа я же нормально оплатил картой в продуктовом бесконтактно.
Через Google Pay оплата в транспорте прошла.
затоо как интерестно жить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:23
У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
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Искатель
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:26
Искатель написав:
У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:50
clientage написав: Искатель написав:
У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Ну проблемы у тазика какие то есть, они ввели кучу ограничений, как на пополнение, так и на карты донора. Пока обнаружены ограничения на пополнение в 30 тыщ в день, как для лохотронов и напёрсточников по изменениям в закон о финмониторинге, и непонятно на какой срок лимит в 50000 тыщ на карту донора - такой цифры вообще нет в законе
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Stringer
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:01
Stringer написав:
Ну проблемы у тазика какие то есть, они ввели кучу ограничений, как на пополнение, так и на карты донора. Пока обнаружены ограничения на пополнение в 30 тыщ в день, как для лохотронов и напёрсточников по изменениям в закон о финмониторинге, и непонятно на какой срок лимит в 50000 тыщ на карту донора - такой цифры вообще нет в законе
Ну кто-то у Таси перебздел, адназначно. Тётушка Ро вааще типа-в-шоке, артисточка
Думаю мосХи прогреются летом и к осени попопустит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:26
clientage написав:
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Буде прикол, якщо у Відсоточки найближчий місяць буде тех. збій на р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:27
klug написав: clientage написав:
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Буде прикол, якщо у Відсоточки найближчий місяць буде тех. збій на р2р.
Угу, поэтому щас тока вывожу, и не пополняю
Прощай Жлобус
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clientage
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