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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3399340034013402>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:16

Slx
У меня такое было и тоже на выходных.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:24

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип.
На текущий момент у меня сейчас есть рассинхрон по карте. Онлайн же от продавца приходит списание, а банк отказывает в этом.

  clientage написав:МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
Банкоматов банка в моём городе нет. На карте кредитного лимита тоже нет, карта используется очень редко. Ну попробуем чипом оплатить где-то...

  Вкладчик1234 написав:Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип".
Получил карту, сразу в банкомате Таса изменил ПИН.
После отказа я же нормально оплатил картой в продуктовом бесконтактно.

Через Google Pay оплата в транспорте прошла.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:58

  MASolomko написав:
  clientage написав:А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип.
На текущий момент у меня сейчас есть рассинхрон по карте. Онлайн же от продавца приходит списание, а банк отказывает в этом.

  clientage написав:МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
Банкоматов банка в моём городе нет. На карте кредитного лимита тоже нет, карта используется очень редко. Ну попробуем чипом оплатить где-то...

  Вкладчик1234 написав:Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип".
Получил карту, сразу в банкомате Таса изменил ПИН.
После отказа я же нормально оплатил картой в продуктовом бесконтактно.

Через Google Pay оплата в транспорте прошла.

затоо как интерестно жить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:23

У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:26

  Искатель написав:У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?

Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:50

  clientage написав:
  Искатель написав:У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?

Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше

Ну проблемы у тазика какие то есть, они ввели кучу ограничений, как на пополнение, так и на карты донора. Пока обнаружены ограничения на пополнение в 30 тыщ в день, как для лохотронов и напёрсточников по изменениям в закон о финмониторинге, и непонятно на какой срок лимит в 50000 тыщ на карту донора - такой цифры вообще нет в законе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Ну проблемы у тазика какие то есть, они ввели кучу ограничений, как на пополнение, так и на карты донора. Пока обнаружены ограничения на пополнение в 30 тыщ в день, как для лохотронов и напёрсточников по изменениям в закон о финмониторинге, и непонятно на какой срок лимит в 50000 тыщ на карту донора - такой цифры вообще нет в законе

Ну кто-то у Таси перебздел, адназначно. Тётушка Ро вааще типа-в-шоке, артисточка :)
Думаю мосХи прогреются летом и к осени попопустит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:26

  clientage написав:Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше

Буде прикол, якщо у Відсоточки найближчий місяць буде тех. збій на р2р.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:27

  klug написав:
  clientage написав:Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше

Буде прикол, якщо у Відсоточки найближчий місяць буде тех. збій на р2р.

Угу, поэтому щас тока вывожу, и не пополняю
Прощай Жлобус :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:02

clientage
А я от чекаю доки вони комісії відкотять повністю, бо можуть і списати з того, що зараз виводиться - не хочу потім за ними бігати і вибивати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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