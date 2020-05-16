clientage написав:Искатель написав:У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Я тут только что на ветку Шарика зашел... такие страсти пишут... Вы в курсе?