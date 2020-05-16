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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3399340034013402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:46

  clientage написав:
  Искатель написав:У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?

Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше

Я тут только что на ветку Шарика зашел... такие страсти пишут... Вы в курсе?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Вы в курсе?

Ну а тоо, чо ж он вдруХ стал Жлобусом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:46

  clientage написав:
  Искатель написав:Вы в курсе?

Ну а тоо, чо ж он вдруХ стал Жлобусом :)

І Шаромига - діагноз поставив Козарлюга вже давно. :mrgreen:
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