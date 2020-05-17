Искатель написав:У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную. Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем. В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем. Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было. Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Я тут только что на ветку Шарика зашел... такие страсти пишут... Вы в курсе?
І Шаромига - діагноз поставив Козарлюга вже давно.
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