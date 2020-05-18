ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:46
clientage написав: Искатель написав:
У меня основная сумма оборотных средств лежит на Видсоточке Глобуса (на Форварде всего 15к, сильно не развернешься), по мере необходимости - гашу Б5 кредитную.
Сегодня сделал пару попыток пополнить с Видсоточки - и не пришло СМС подтверждения. До этого делал так раз 300, никогда не было проблем.
В то же время с Белой Моно пополнило абсолютно без проблем.
Что это было? Затыки Глобуса или новые приколы ТАСи?
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн, никаких проблем не было.
Бывает, шо УкрКарт глючит. Пробуйте спокойно дальше
Я тут только что на ветку Шарика зашел... такие страсти пишут... Вы в курсе?
Искатель
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:01
Искатель написав:
Вы в курсе?
Ну а тоо, чо ж он вдруХ стал Жлобусом
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:46
clientage написав: Искатель написав:
Вы в курсе?
Ну а тоо, чо ж он вдруХ стал Жлобусом
І Шаромига - діагноз поставив Козарлюга вже давно.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 23:29
Искатель написав:
Я тут только что на ветку Шарика зашел... такие страсти пишут..
туда краще пару днів не заходити - жостка заруба
greenozon
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:24
clientage написав:
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн,
На Вікенді ж кошти мають провестися по рахунку, щоб не нарахували %, чи щось змінилось?
V2
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:29
V2 написав: clientage написав:
Всю Сб. (раз 5) пополнял Виику с Жлобуса на суммы по 200..1500грн,
На Вікенді ж кошти мають провестися по рахунку, щоб не нарахували %, чи щось змінилось?
У меня тама кредитка, я в перделах кредлимита не заморачиваюсь
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:25
А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Ferlakur
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:28
Ferlakur Распечатать можно из Tas2U
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:32
Ferlakur написав:А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Сегодня давали.
lel
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