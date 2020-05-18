ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:17
lel написав: Ferlakur написав:А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Сегодня давали.
З мокрою штампою?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:28
Квесторе_поверніться написав: lel написав: Ferlakur написав:А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Сегодня давали.
З мокрою штампою?
Да. Если на цветном принтере распечатать.
lel
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:34
Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!
Alien
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:09
Alien написав:
Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!
С какого числа?
Kevin
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:26
Kevin написав: Alien написав:
Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!
С какого числа?
Акція з 18.05 по 18.06
https://tascombank.ua/news/5ec271f03af5b900115ddab1
UPD. Вирішив я почитати, що там іще цікавого є у новинах:
- довга
стаття
про те, як ТАСька колись почне слати 3DS не через SMS
-
УВАГА
: з 08.06 вводиться
комісія
за вихідні
Р2Р з Платівки
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:51
klug написав: УВАГА
: з 08.06 вводиться
комісія
за вихідні
Р2Р з Платівки
Ну это просто шикардос, с карты для депозита ввести налог на выход
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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