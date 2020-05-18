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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3400340134023403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:17

  lel написав:
Ferlakur написав:А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Сегодня давали.

З мокрою штампою?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:28

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:
Ferlakur написав:А квитанций по оплате коммуналки в ТАС2Ю не дают?
Сегодня давали.

З мокрою штампою?
Да. Если на цветном принтере распечатать.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:34

Re: ТАСКОМБАНК

Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:09

  Alien написав:Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!


С какого числа?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:26

  Kevin написав:
  Alien написав:Тася прислала повідомлення, що відтепер буде брати при переказах з її Б5 та Віики лише 2% (замість 4%) якщо переказ буде за рахунок кредитних коштів!


С какого числа?

Акція з 18.05 по 18.06 https://tascombank.ua/news/5ec271f03af5b900115ddab1

UPD. Вирішив я почитати, що там іще цікавого є у новинах:
- довга стаття про те, як ТАСька колись почне слати 3DS не через SMS
- УВАГА: з 08.06 вводиться комісія за вихідні Р2Р з Платівки
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:51

  klug написав:УВАГА: з 08.06 вводиться комісія за вихідні Р2Р з Платівки
Ну это просто шикардос, с карты для депозита ввести налог на выход :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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  #<1 ... 3400340134023403
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