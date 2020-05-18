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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53
Re: ТАСКОМБАНК
Доляр хтось купував у ці дні? Зорієнтуйте по курсам. І що вигідніше брати доляр чи ойро?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:09
Re: ТАСКОМБАНК
Востаннє редагувалось Amid в Вів 19 тра, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:05
Amid
ТАС візьме Вашу підказку до уваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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