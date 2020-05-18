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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53

Re: ТАСКОМБАНК

Доляр хтось купував у ці дні? Зорієнтуйте по курсам. І що вигідніше брати доляр чи ойро?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:- УВАГА: з 08.06 вводиться комісія за вихідні Р2Р з Платівки

Ещё не всё потеряно.
Востаннє редагувалось Amid в Вів 19 тра, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:05

Amid
ТАС візьме Вашу підказку до уваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:02

  _PORT_UA написав:Доляр хтось купував у ці дні? Зорієнтуйте по курсам. І що вигідніше брати доляр чи ойро?

Берить доляр. Доляр дешевше.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:13

  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Доляр хтось купував у ці дні? Зорієнтуйте по курсам. І що вигідніше брати доляр чи ойро?

Берить доляр. Доляр дешевше.

А в перспективі? А курси які, куди зараз рухаємося? Невже ніхто останнім часом не робив валютообмінні операції?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 450
З нами з: 09.02.14
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:16

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите: 1.Если грн поступила на ощадный сегодня в обед, то снять ее без комиссии можно будет только послезавтра? 2.Если эту же грн перевести с ощадного на Б5 и сделать валютообмен на Б5 дол, комиссии не будет ?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:21

  Oktawa написав:Подскажите: 1.Если грн поступила на ощадный сегодня в обед, то снять ее без комиссии можно будет только послезавтра? 2.Если эту же грн перевести с ощадного на Б5 и сделать валютообмен на Б5 дол, комиссии не будет ?

Чот чует моё серденько, шо лучше бы вы СЭПом закинули гроши сразу на Б5 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:27

Re: ТАСКОМБАНК

Oktawa,
1) да. Сегодня поступили, завтра должны отлежаться, послезавтра можно снимать их;
2) нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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