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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53
Re: ТАСКОМБАНК
Доляр хтось купував у ці дні? Зорієнтуйте по курсам. І що вигідніше брати доляр чи ойро?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:09
Re: ТАСКОМБАНК
Востаннє редагувалось Amid в Вів 19 тра, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:05
Amid
ТАС візьме Вашу підказку до уваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:02
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:13
А в перспективі? А курси які, куди зараз рухаємося? Невже ніхто останнім часом не робив валютообмінні операції?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:16
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите: 1.Если грн поступила на ощадный сегодня в обед, то снять ее без комиссии можно будет только послезавтра? 2.Если эту же грн перевести с ощадного на Б5 и сделать валютообмен на Б5 дол, комиссии не будет ?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:21
Чот чует моё серденько, шо лучше бы вы СЭПом закинули гроши сразу на Б5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:27
Re: ТАСКОМБАНК
Oktawa,
1) да. Сегодня поступили, завтра должны отлежаться, послезавтра можно снимать их;
2) нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 19 тра, 2020 22:30
То такий анекдот:
- Куме, я сьогодні був на базарі та купив доляри.
- А чому не ойро?
- Доляри дешевше.
Сьогодні купив трошки долярів онлайн у Тасі - курс 26.58.
А про перспективи гривні, доляра та ойро то почитайте тут:
Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 19 тра, 2020 22:49
Re: ТАСКОМБАНК
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