RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3402340334043405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:51

  Славик написав:"Погашение в грейс периоде до 25.05.2020" это нужно в пятницу гаситься или и в понедельник не поздно?

Если правильно гаситься, например, пимпой, то в понедельник не поздно.
rollo
 
Повідомлень: 661
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:47

Re: ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:57

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

Особенно "обычно" было в прошлом году.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3402340334043405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.