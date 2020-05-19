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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3402340334043405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:51

  Славик написав:"Погашение в грейс периоде до 25.05.2020" это нужно в пятницу гаситься или и в понедельник не поздно?

Если правильно гаситься, например, пимпой, то в понедельник не поздно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:47

Re: ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:57

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

Особенно "обычно" было в прошлом году.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:26

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

В прошлом году было не все как обычно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:53

rollo
В ближайшие 4 года - стандарт.
А потом или бунт или клоунада.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1536
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07

rollo да, прошлый год сломал все графики и % на гривнедепо ставят в тупик :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36

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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:38

  Striker написав:Есть Б5 грн и Б5 USD. Б5 EUR тоже бесплатно можно получить?

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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:39

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

Криза суне...шо Ви таке кажете?
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:46

  Ferlakur написав:
  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

Особенно "обычно" было в прошлом году.

в позапрошлом тоже. И дно часто на начало июня попадало.
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