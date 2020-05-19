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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:51
Славик написав:
"Погашение в грейс периоде до 25.05.2020" это нужно в пятницу гаситься или и в понедельник не поздно?
Если правильно гаситься, например, пимпой, то в понедельник не поздно.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:47
_PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:57
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
Особенно "обычно" было в прошлом году.
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Ferlakur
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:26
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
В прошлом году было не все как обычно.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:53
rollo
В ближайшие 4 года - стандарт.
А потом или бунт или клоунада.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07
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да, прошлый год сломал все графики и % на гривнедепо ставят в тупик
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:38
Striker написав:
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так
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:39
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
Криза суне...шо Ви таке кажете?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:46
Ferlakur написав: ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
Особенно "обычно" было в прошлом году.
в позапрошлом тоже. И дно часто на начало июня попадало.
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