|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:31
rollo написав: ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
В прошлом году было не все как обычно.
В прошлом году ВСЁ было не как обычно.
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53
Питання про кешбек на В5-а за Розетку що, нічого не дають? Якось не-по людськи, якщо так
-
chieff
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 31.07.08
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:03
chieff вроде за интернет платеж дают 1% да и про кешбек сервисы не забываем.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:13
chieff
Дают если позвоните на горячку и попросите (после проводки по счёту, разумеется). За любые операции с предавторизацией надо просить, ибо автоматом не будет.
vpchelko написав:
и про кешбек сервисы не забываем.
Так Розетка вроде со всех ушла...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Сер 20 тра, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8330
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:14
ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.
в мене вкрали дебетну, то перевипуск 50гнр
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19261
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:15
ukrprom2014 написав: klug написав: ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.
Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.
Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
нi, вона ще в дорозi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19261
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:18
Aps написав: flyman написав:
ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.
10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
другий раз вже не хотiв портити настрiй,
думаю там проблема опсоса, там на 2 карти йшли пiнкоди, могли паравозiком йти та доставив одне СМС
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19261
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|