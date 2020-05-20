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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3403340434053406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:31

  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:А курси які, куди зараз рухаємося?

К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.

В прошлом году было не все как обычно.

В прошлом году ВСЁ было не как обычно. :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53

Питання про кешбек на В5-а за Розетку що, нічого не дають? Якось не-по людськи, якщо так
chieff
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:03

chieff вроде за интернет платеж дают 1% да и про кешбек сервисы не забываем.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:13

chieff
Дают если позвоните на горячку и попросите (после проводки по счёту, разумеется). За любые операции с предавторизацией надо просить, ибо автоматом не будет.

  vpchelko написав:и про кешбек сервисы не забываем.

Так Розетка вроде со всех ушла...
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 20 тра, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:14

  ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.

в мене вкрали дебетну, то перевипуск 50гнр
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:15

  ukrprom2014 написав:
  klug написав:
  ukrprom2014 написав:flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.

Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.

Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?

нi, вона ще в дорозi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:18

  Aps написав:
  flyman написав:ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.

10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.

другий раз вже не хотiв портити настрiй,
думаю там проблема опсоса, там на 2 карти йшли пiнкоди, могли паравозiком йти та доставив одне СМС
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3403340434053406
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