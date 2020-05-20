ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:31
rollo написав: ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
А курси які, куди зараз рухаємося?
К лету вниз, в августе вверх. Все как обычно.
В прошлом году было не все как обычно.
В прошлом году ВСЁ было не как обычно.
reef
Повідомлень: 2573
З нами з: 28.08.07
Подякував: 169 раз.
Подякували: 171 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53
Питання про кешбек на В5-а за Розетку що, нічого не дають? Якось не-по людськи, якщо так
chieff
Повідомлень: 212
З нами з: 31.07.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:03
chieff вроде за интернет платеж дают 1% да и про кешбек сервисы не забываем.
vpchelko
Повідомлень: 222
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:13
chieff
Дают если позвоните на горячку и попросите (после проводки по счёту, разумеется). За любые операции с предавторизацией надо просить, ибо автоматом не будет.
vpchelko написав:
и про кешбек сервисы не забываем.
Так Розетка вроде со всех ушла...
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Сер 20 тра, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
Повідомлень: 8330
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 845 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:14
ukrprom2014 написав: flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.
в мене вкрали дебетну, то перевипуск 50гнр
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 19263
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1307 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:15
ukrprom2014 написав: klug написав: ukrprom2014 написав: flyman
Лучше закажите перевыпуск карты - это бесплатно и мало ли еще какие глюки с той картой вылезут в последствии.
Уточніть які саме картки ТАС безкоштовно перевипускає за ініціативою клієнта.
Будь які, якщо клієнт не отримав.
Ви ж не підписалися що картку отримали?
нi, вона ще в дорозi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 19263
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1307 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:18
Aps написав: flyman написав:
ТАС банк випустив карту,
СМС з ПІН кодом не надійшов до неї,
техслужба завряє що відправили,
тепер пропонує нову СМС за 10 грн.
10 грн то похоже за смену ПИНа хотят, а тут надо просто повторить смс.
Когда-то,правда давно, была такая ситуация. Прислали без проблем.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз в надежде попасть на адекватного оператора.
другий раз вже не хотiв портити настрiй,
думаю там проблема опсоса, там на 2 карти йшли пiнкоди, могли паравозiком йти та доставив одне СМС
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 19263
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 1307 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:27
ukrprom2014 написав: clientage
Следующий шаг - комиссия за смену пина
в тасе давно это платно
Maksi2
Повідомлень: 643
З нами з: 18.06.19
Подякував: 180 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:16
klug написав:
-
УВАГА
: з 08.06 вводиться
комісія
за вихідні
Р2Р з Платівки
Дякую за увагу!
А где в тарифах видно, что сторонним сервисом стянуть - тоже будет комиссия с Плативки?
Какой пункт? Спасибо.
Искатель
Повідомлень: 3701
З нами з: 22.02.16
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1973 раз.
Профіль
4
4
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:30
Искатель написав: klug написав:
-
УВАГА
: з 08.06 вводиться
комісія
за вихідні
Р2Р з Платівки
Дякую за увагу!
А где в тарифах видно, что сторонним сервисом стянуть - тоже будет комиссия с Плативки?
Какой пункт? Спасибо.
https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_08062020.pdf
п. 4.5. Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо) - 0,5% + 5 грн
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 2159
З нами з: 18.05.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 232 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему