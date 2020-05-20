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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41
Re: ТАСКОМБАНК
Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:21
В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова
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