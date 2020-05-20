Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41

Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?

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