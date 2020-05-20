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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41
Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:21
_PORT_UA написав:
Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:55
_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:56
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип. Мож просто запихнуть карту в АТМ и глянуть баланс?
МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом
Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип". А потом уже везде норм работает по бесконтакту
Мне в акценте тоже так сказали сделать. Я так понимаю, что это какая-то принудительная настройка, чтобы на карту записался пинкод.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:24
ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.
Вряд ли анкеты клиентов ведут кассиры тазика
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:28
Stringer написав: _PORT_UA написав:
Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова
Плюс ко всему сказали,что эти данные пойдут в налоговую. Да и еще расписываться заставили.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41
ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.
Ну казати можна казна що. В першоджерелах передбачено термін - раз на три роки. Раз на рік - то не вимога НБУ, а вимога пенсійного фонду і виключно по рахунках, через які йде виплата пенсій.
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Alien
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58
_PORT_UA написав: Stringer написав: _PORT_UA написав:
Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова
Плюс ко всему сказали,что эти данные пойдут в налоговую. Да и еще расписываться заставили.
Страхуются под новый закон
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