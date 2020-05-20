RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3404340534063407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 452
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:21

  _PORT_UA написав:Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?

В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова
Stringer
 
Повідомлень: 11128
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:55

_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:56

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:А може рассинхрон какой он- и офлайн через чип. Мож просто запихнуть карту в АТМ и глянуть баланс?
МОж заплатить де именно чипом, а не бесконтактом

Да, при первой оплате в магазине - терминал пишет "вставьте чип". А потом уже везде норм работает по бесконтакту

Мне в акценте тоже так сказали сделать. Я так понимаю, что это какая-то принудительная настройка, чтобы на карту записался пинкод.
Bosstone
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 21.04.10
Подякував: 600 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:24

  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.

Вряд ли анкеты клиентов ведут кассиры тазика
Stringer
 
Повідомлень: 11128
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:28

  Stringer написав:
  _PORT_UA написав:Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?

В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова

Плюс ко всему сказали,что эти данные пойдут в налоговую. Да и еще расписываться заставили.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 452
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41

  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Мне говорили что есть требование НБУ раз в год обновлять данные клиента.

Ну казати можна казна що. В першоджерелах передбачено термін - раз на три роки. Раз на рік - то не вимога НБУ, а вимога пенсійного фонду і виключно по рахунках, через які йде виплата пенсій.
Alien
 
Повідомлень: 81
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58

  _PORT_UA написав:
  Stringer написав:
  _PORT_UA написав:Это теперь на постоянной основе снимают копии с паспорта и кода,если вносишь на карту/счет свыше 30к грн?

В соревновании маразматических решений, финмониторинг и юристы тазика прочно заняли первое место, значительно опередив все остальные банки.
кашель лаврова

Плюс ко всему сказали,что эти данные пойдут в налоговую. Да и еще расписываться заставили.
Страхуются под новый закон
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3404340534063407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, ingtrans, KVV, miltador, tarasum і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.