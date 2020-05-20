|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:47
v57 кровь сдать)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:01
Зачем это делать клиентам банка, на которых в вашем банке есть полный перечень всевозможных документов и анкет?
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:10
Уточніть, відколи поповнення власного рахунку стало платежем?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40
Якщо хочете я поясню. Таке (мається на увазі сканування документів працівниками, які не відповідають за проведення ідентифікації) проводиться у банках у яких немає довіри до власних працівників. Тобто банк боїться, що касирка може прийняти готівку у третьої особи та зарахувати на Ваш рахунок. То щоб такого не сталося від касирки вимагається доказ, що готівку вносили саме Ви. Маразм? Безперечно. Але скільки ще таких маразмів по банках натикано...
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|