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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:28
а > 400т?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:47
v57 кровь сдать)
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:01
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
Зачем это делать клиентам банка, на которых в вашем банке есть полный перечень всевозможных документов и анкет?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:10
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
Уточніть, відколи поповнення власного рахунку стало платежем?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40
Stringer написав: TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
Зачем это делать клиентам банка, на которых в вашем банке есть полный перечень всевозможных документов и анкет?
Якщо хочете я поясню. Таке (мається на увазі сканування документів працівниками, які не відповідають за проведення ідентифікації) проводиться у банках у яких немає довіри до власних працівників. Тобто банк боїться, що касирка може прийняти готівку у третьої особи та зарахувати на Ваш рахунок. То щоб такого не сталося від касирки вимагається доказ, що готівку вносили саме Ви. Маразм? Безперечно. Але скільки ще таких маразмів по банках натикано...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:05
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
А більше 400000 ...яким макаром...що будете вимагати?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58
Stringer написав: TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
Зачем это делать клиентам банка, на которых в вашем банке есть полный перечень всевозможных документов и анкет?
ПБ чи АБ просто звонить клієнту на тел - і за 30 сек має його ідентифікацію
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:42
Alien написав: Stringer написав: TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
При здійсненні платежів готівкою через касу Банку в сумі від 30 000 до 400 000 грн необхідно надати документи. Додатково касир зробить копію документів.
Зачем это делать клиентам банка, на которых в вашем банке есть полный перечень всевозможных документов и анкет?
Якщо хочете я поясню. Таке (мається на увазі сканування документів працівниками, які не відповідають за проведення ідентифікації) проводиться у банках у яких немає довіри до власних працівників. Тобто банк боїться, що касирка може прийняти готівку у третьої особи та зарахувати на Ваш рахунок. То щоб такого не сталося від касирки вимагається доказ, що готівку вносили саме Ви. Маразм? Безперечно. Але скільки ще таких маразмів по банках натикано...
Ну мы же об этом тут и пишем, что маразм тазика переплюнул все банки
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Stringer
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:27
Советую всем периодически проверять состояние галочки GSM-банкиг (в ТАС2Ю) по Плативкам.
Обязательно проверять перед перекидкой средств на Плативку.
Это самко собак периодиечски само включает эту галку.
Сегодня подшефный ненароком стал спонсором комсомола аж на 10 целковых.
Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:36
ukrprom2014 написав:
Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.
Нафига?
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Vorlon
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