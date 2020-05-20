|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:37
ukrprom2014 написав:
Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.
У пудры стоит как надо, потому что бесплатно.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2122
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему