У пудры стоит как надо, потому что бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:37
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59
Попросил при оформлении Плативки бланк заявления на отключение смс, пока ещё самопроизвольно не включалось.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50
novichok
спасибо за поправку, да, конечно на ПЛАТИВКе.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:51
На Плативке убрал (просто по пудре беседовал с челом, в форуме описку сделал)
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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