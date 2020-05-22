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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3406340734083409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:37

  ukrprom2014 написав:Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.

У пудры стоит как надо, потому что бесплатно.
novichok
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Повідомлень: 2125
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59

Попросил при оформлении Плативки бланк заявления на отключение смс, пока ещё самопроизвольно не включалось.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Striker
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Повідомлень: 469
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50

novichok
спасибо за поправку, да, конечно на ПЛАТИВКе.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:51

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.

Нафига?

На Плативке убрал (просто по пудре беседовал с челом, в форуме описку сделал)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1575
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:32

Re: ТАСКОМБАНК

І знову я за допомогою знаючих/гуру.

Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).

Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???
vitkos
 
Повідомлень: 13
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39

  vitkos написав:І знову я за допомогою знаючих/гуру.

Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).

Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???

Звонить на горячку.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 518
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