У пудры стоит как надо, потому что бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:37
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59
Попросил при оформлении Плативки бланк заявления на отключение смс, пока ещё самопроизвольно не включалось.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50
novichok
спасибо за поправку, да, конечно на ПЛАТИВКе.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:51
На Плативке убрал (просто по пудре беседовал с челом, в форуме описку сделал)
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:32
Re: ТАСКОМБАНК
І знову я за допомогою знаючих/гуру.
Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).
Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39
Звонить на горячку.
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:10
vitkos
Посоветую сходит в отденеие и по заяве сторнировать операцию.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 23 тра, 2020 14:20
Re: ТАСКОМБАНК
Вполне может быть что теперь абонка стала оплачена. ))
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