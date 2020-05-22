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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:37
ukrprom2014 написав:
Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.
У пудры стоит как надо, потому что бесплатно.
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novichok
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:59
Попросил при оформлении Плативки бланк заявления на отключение смс, пока ещё самопроизвольно не включалось.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:50
novichok
спасибо за поправку, да, конечно на ПЛАТИВКе.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:51
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Посмотрел у себя на пудре - и о диво стоит! Убрал.
Нафига?
На Плативке убрал (просто по пудре беседовал с челом, в форуме описку сделал)
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:32
І знову я за допомогою знаючих/гуру.
Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).
Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???
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Додано: Суб 23 тра, 2020 12:39
vitkos написав:
І знову я за допомогою знаючих/гуру.
Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).
Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???
Звонить на горячку.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:10
vitkos
Посоветую сходит в отденеие и по заяве сторнировать операцию.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:20
vitkos написав:Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Вполне может быть что теперь абонка стала оплачена. ))
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:02
Aps написав:
Вполне может быть что теперь абонка стала оплачена. ))
Ні, абонка береться з дебетного рахунку, а кошти пішли на погашення кредитного.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:20
vitkos написав:Ні, абонка береться з дебетного рахунку, а кошти пішли на погашення кредитного.
С дебетного. Как раз сейчас у вас такой остаток на транзитном счёте. )
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