Угу, ось така засада.
Варіантів так розумію два. Або сторнувати операцію(скільки часу дається?), або відновити до життя вікенд.
Тільки біда, щоб добратись до відділення треба спланувати час і потратити півдня для поїздки в інше місто.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:30
Re: ТАСКОМБАНК
Угу, ось така засада.
Варіантів так розумію два. Або сторнувати операцію(скільки часу дається?), або відновити до життя вікенд.
Тільки біда, щоб добратись до відділення треба спланувати час і потратити півдня для поїздки в інше місто.
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:47
vitkos
если карта на руках с нормальным сроком действия,
можно кинуть сейчас 365 гривен (лучше чуть больше) СЕПом. на прямой счёит ИБАН.
СЕП понятно что прийдёт в понедельник утром.
думаю до часов двух дня (а может и раньше) понедельника они раздуплятся (спишется абонка) и карта будет активна.
И можно начинать пользоватся
З.Ы.
хорошая карта WC на данный момент. Даже немного жалею что закрыл её нафиг. жаба тогда давила за 365 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:52
Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
на каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?
т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 23 тра, 2020 15:57
Re: ТАСКОМБАНК
Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения
Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть
+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:08
У вас деньги упали на транзитный счет. Оттуда они пару раз в час распределяются на счета задолженности (просрочка,%%,комиссии,тело). Абонка (годовая комиссия) по карте была начислена и ждала поступления денег. Сегодня вы его сделали.
Не претендую на истину последней инстанции, но весьма вероятно что абонку вы у же погасили.
По поводу остальной суммы, то теоретически возможно кого-то найти в банке кто может ее вернуть. Но нет уверенности что у вас это получится.
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