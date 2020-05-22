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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3408340934103411>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:30

Re: ТАСКОМБАНК

Угу, ось така засада.
Варіантів так розумію два. Або сторнувати операцію(скільки часу дається?), або відновити до життя вікенд.
Тільки біда, щоб добратись до відділення треба спланувати час і потратити півдня для поїздки в інше місто.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:47

vitkos

если карта на руках с нормальным сроком действия,
можно кинуть сейчас 365 гривен (лучше чуть больше) СЕПом. на прямой счёит ИБАН.
СЕП понятно что прийдёт в понедельник утром.
думаю до часов двух дня (а может и раньше) понедельника они раздуплятся (спишется абонка) и карта будет активна.
И можно начинать пользоватся

З.Ы.
хорошая карта WC на данный момент. Даже немного жалею что закрыл её нафиг. жаба тогда давила за 365 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:52

Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі
1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро


на каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?

т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:57

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі
1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро


на каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?

т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения
Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть
+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:З.Ы.
хорошая карта WC на данный момент. Даже немного жалею что закрыл её нафиг. жаба тогда давила за 365 грн.

Ну ось я був вирішив не закривати її, а поставити на тимчасовий відпочинок,- їсти не просить. Є різні варіанти користування інших кредиток для мене. І так, також жалко за 365.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:08

  vitkos написав:Угу, ось така засада.
Варіантів так розумію два. Або сторнувати операцію(скільки часу дається?), або відновити до життя вікенд.
Тільки біда, щоб добратись до відділення треба спланувати час і потратити півдня для поїздки в інше місто.


У вас деньги упали на транзитный счет. Оттуда они пару раз в час распределяются на счета задолженности (просрочка,%%,комиссии,тело). Абонка (годовая комиссия) по карте была начислена и ждала поступления денег. Сегодня вы его сделали.
Не претендую на истину последней инстанции, но весьма вероятно что абонку вы у же погасили.
По поводу остальной суммы, то теоретически возможно кого-то найти в банке кто может ее вернуть. Но нет уверенности что у вас это получится.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:33

  Aps написав:У вас деньги упали на транзитный счет. Оттуда они пару раз в час распределяются на счета задолженности (просрочка,%%,комиссии,тело). Абонка (годовая комиссия) по карте была начислена и ждала поступления денег. Сегодня вы его сделали.
Не претендую на истину последней инстанции, но весьма вероятно что абонку вы у же погасили.
По поводу остальной суммы, то теоретически возможно кого-то найти в банке кто может ее вернуть. Но нет уверенности что у вас это получится.


думаю она ждёт поступления на дебетный счёт
у ВС грубо говоря шесть разных счетов
абонка списывается с 1 одного из них, а деньги те что через пимпу закидываются поступают на другой.
можно конечно ждать понедельника, тормашить горячку ездить в отделение и оно как-то да решилось бы...
Но я бы лично если бы так уже получилось - подготовил бы сейчас СЕП с другого банка (или перевёл бы с плативки или с ощадного) на дебетный счёт WC в сумме >365 грн. и в понедельник имел бы рабочую карту
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:38

  vitkos написав:І знову я за допомогою знаючих/гуру.

Лоханувся я, мав погасити пімпою Б5, а вийшло так вибрав вікенд.
Прикол в тому, що вікенд з квітня не використовую, заборогованості немає, річна абонка не сплачена, пакет був задуманий відлежуватись ще рік, щоб остаточно визначитись чи потрібний він буде мені в майбутньому.
Я так розумію ті кошти впали на транзитний невидимий рахунок(якщо погашено понад кредитний ліміт).

Тепер питання. Як до тих власних коштів добратись, чи можна якось їх перекинути?
Без походів в відділення можливо? І ще нюанс, що вікенд є в замороженому стані(принаймі видаткові операції).
Хто-що порадить???

У мене була така сама ситуація. За гроші забудьте. ТАС не той банк що зробить вам сторно, спробуйте, розкажете потім.
Гроші, вже пішли на сплату вікенда, і допоки ви не додасте до 365, сплата не пройде і ви можете про них забути.
В мене це було у 2019 році. Якби в цьому році, то я написав би скаргу в НБУ, який з 1 січня 2020 року почав приймати скарги, та не лише приймати, а й дієво відпрацьовувати їх. nbu@bank.gov.ua можливо саме скарга в НБУ зломає хребта цій гідрі, цієї ненормальній ситуації.
p.s. розташування вікенда саме першим, зроблено спеціально для цього, для сплати абонкі та/або гасіння заборгованності по кредліму.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 23 тра, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:38

  Faceless написав:
uaprofi написав:Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі
1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро


на каком этапе она отображается и где её видно[b] после операции (в истории ощадного или истории карты)?[/b]

т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения
Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть
+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит


после совершение операции где будет видно коммисию?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:55

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:
  Faceless написав:
uaprofi написав:Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
[quote]Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі
1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро


на каком этапе она отображается и где её видно[b] после операции (в истории ощадного или истории карты)?[/b]

т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения
Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть
+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит


после совершение операции где будет видно коммисию?[/quote]
После - не знаю, я оплатой комиссий не увлекаюсь :)
Faceless
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