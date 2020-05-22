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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56
Re: ТАСКОМБАНК
Отделение на Артема (Киев) закрыли. Всех, ктоттам обслуживался перевели на Дегтяревскую. Я пользовался тасом, исключительно как копилкой, тыкая Налик в пткс рядом с домом. Теперь карту придётся закрывать. WC без кредлима.
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Суб 23 тра, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56
Re: ТАСКОМБАНК
Власне саме так, нє щоб дати можливість самому порозсувати той список карт.
Попався в гарячці толковий хлопака, зрозумів, що від нього хочуть - прийняв заявку на сторно, побачимо як то буде з понеділка.
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