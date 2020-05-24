RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3408340934103411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56

Re: ТАСКОМБАНК

Отделение на Артема (Киев) закрыли. Всех, ктоттам обслуживался перевели на Дегтяревскую. Я пользовался тасом, исключительно как копилкой, тыкая Налик в пткс рядом с домом. Теперь карту придётся закрывать. WC без кредлима.
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Суб 23 тра, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212
 
Повідомлень: 88
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:p.s. розташування вікенда саме першим, зроблено спеціально для цього, для сплати абонкі та/або гасіння заборгованності по кредліму.

Власне саме так, нє щоб дати можливість самому порозсувати той список карт.

Попався в гарячці толковий хлопака, зрозумів, що від нього хочуть - прийняв заявку на сторно, побачимо як то буде з понеділка.
vitkos
 
Повідомлень: 17
З нами з: 20.04.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:50

Re: ТАСКОМБАНК

Обмін валюти: з USD карти "Платівка" на UAH карту "Платівка" - це 0.5% ?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 448
З нами з: 20.03.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:07

  ricardo написав:Обмін валюти: з USD карти "Платівка" на UAH карту "Платівка" - це 0.5% ?

имхо будет -0.5%+5 грн
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 21.04.11
Подякував: 557 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:10

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:после совершение операции где будет видно коммисию?

У меня на Б5 это позорное пятно в "Депозитах" висит

Зображення
Славик
 
Повідомлень: 249
З нами з: 04.07.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23

  Славик написав:
  uaprofi написав:после совершение операции где будет видно коммисию?

У меня на Б5 это позорное пятно в "Депозитах" висит

Зображення


Платное гашение кредита с депозитов могут придумать только неадекватные руководители банков, т.е. они добиваются, чтобы клиенты банка закрыли все пакеты услуг и депозиты и оставили только кредитные карты.
Kevin
 
Повідомлень: 353
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:19

  Faceless написав:
uaprofi написав:Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?
гривен
Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі
1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро


на каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?

т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного?
Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения
Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть
+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит


Ничего подобного.
Сегодня переводил с б5 через тазовский ощад на плативку - никаких предупреждающий сообщений 100% вообще не было - если б было сообщение, то я бы воспользовался тогда бы другой картой. Я помню что таз вводил данный маразматичный пункт насчет отлежки 1 день, но это же вроде касалось для вообще "свежих" денег, а у меня деньги были на б5.

Я даже и не заметил сразу что таз сп---дил 1%. Может быть и не заметил бы и дальше, если б случайно не зашел сейчас сюда и не прочитал насчет подобных комсомольско-еврейских манипуляций таза. Проверил, пересчитал по цифрам в выписке - таки да, "вычли комиссию" и даже нигде явно не показано в выписке (ну это завтра наверное будет показано).
Всё, таз, окончательно достал - прощай - окончательно надоел ... :evil:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2174
З нами з: 11.10.16
Подякував: 963 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:Ничего подобного.
Сегодня переводил с б5 через тазовский ощад на плативку - никаких предупреждающий сообщений 100% вообще не было - если б было сообщение, то я бы воспользовался тогда бы другой картой. Я помню что таз вводил данный маразматичный пункт насчет отлежки 1 день, но это же вроде касалось для вообще "свежих" денег, а у меня деньги были на б5.

Когда я последний раз с Ощада хотел списать неотлежанные деньги - еще в апреле было - указало сумму комиссии в приложении. Комиссия указана на том же экране, где кнопка подтвердить, сразу после ввода суммы - вы могли просто не обратить внимание
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27080
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6462 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3408340934103411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vitaliy1111 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.