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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56
Re: ТАСКОМБАНК
Отделение на Артема (Киев) закрыли. Всех, ктоттам обслуживался перевели на Дегтяревскую. Я пользовался тасом, исключительно как копилкой, тыкая Налик в пткс рядом с домом. Теперь карту придётся закрывать. WC без кредлима.
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Суб 23 тра, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 тра, 2020 16:56
Re: ТАСКОМБАНК
Власне саме так, нє щоб дати можливість самому порозсувати той список карт.
Попався в гарячці толковий хлопака, зрозумів, що від нього хочуть - прийняв заявку на сторно, побачимо як то буде з понеділка.
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:50
Re: ТАСКОМБАНК
Обмін валюти: з USD карти "Платівка" на UAH карту "Платівка" - це 0.5% ?
Додано: Суб 23 тра, 2020 19:07
имхо будет -0.5%+5 грн
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23
Платное гашение кредита с депозитов могут придумать только неадекватные руководители банков, т.е. они добиваются, чтобы клиенты банка закрыли все пакеты услуг и депозиты и оставили только кредитные карты.
Додано: Нед 24 тра, 2020 21:19
Ничего подобного.
Сегодня переводил с б5 через тазовский ощад на плативку - никаких предупреждающий сообщений 100% вообще не было - если б было сообщение, то я бы воспользовался тогда бы другой картой. Я помню что таз вводил данный маразматичный пункт насчет отлежки 1 день, но это же вроде касалось для вообще "свежих" денег, а у меня деньги были на б5.
Я даже и не заметил сразу что таз сп---дил 1%. Может быть и не заметил бы и дальше, если б случайно не зашел сейчас сюда и не прочитал насчет подобных комсомольско-еврейских манипуляций таза. Проверил, пересчитал по цифрам в выписке - таки да, "вычли комиссию" и даже нигде явно не показано в выписке (ну это завтра наверное будет показано).
Всё, таз, окончательно достал - прощай - окончательно надоел ...
Додано: Нед 24 тра, 2020 21:47
Re: ТАСКОМБАНК
Когда я последний раз с Ощада хотел списать неотлежанные деньги - еще в апреле было - указало сумму комиссии в приложении. Комиссия указана на том же экране, где кнопка подтвердить, сразу после ввода суммы - вы могли просто не обратить внимание
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