Додано: Нед 24 тра, 2020 21:19

Faceless написав: uaprofi написав: Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?

гривен

Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі

1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро



на каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?



т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного? Господа, кто попадал на эту коммисию ощадного рахунку?гривенна каком этапе она отображается и где её видно после операции (в истории ощадного или истории карты)?т.е. меньше денег приходит на карточку или больше денег списывают с ощадного? Ее будет видно сразу при попытке совершить операцию, ещё до подтверждения

Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть

+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит Что важно. Если часть суммы на Ощадном лежала меньше дня, часть больше, и вы хотите снять больше чем сумма, которая отлежалась, комиссия будет на всю сумму снятия, а не на часть+ если я правильно понимаю, считается, сколько отлежала в банковских днях, вариант зачислить в пятницу вечером или в субботу и снять в воскресенье не прокатит

Ничего подобного.Сегодня переводил с б5 через тазовский ощад на плативку - никаких предупреждающий сообщений 100% вообще не было - если б было сообщение, то я бы воспользовался тогда бы другой картой. Я помню что таз вводил данный маразматичный пункт насчет отлежки 1 день, но это же вроде касалось для вообще "свежих" денег, а у меня деньги были на б5.Я даже и не заметил сразу что таз сп---дил 1%. Может быть и не заметил бы и дальше, если б случайно не зашел сейчас сюда и не прочитал насчет подобных комсомольско-еврейских манипуляций таза. Проверил, пересчитал по цифрам в выписке - таки да, "вычли комиссию" и даже нигде явно не показано в выписке (ну это завтра наверное будет показано).Всё, таз, окончательно достал - прощай - окончательно надоел ...