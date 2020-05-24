_PORT_UA
Пользовлася. В зоне евро есть смысл. В не евро - конвертация.
Удобно если доходы в грн., то можно валютообменять удаленно и скинуть на нее.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:11
_PORT_UA
Пользовлася. В зоне евро есть смысл. В не евро - конвертация.
Удобно если доходы в грн., то можно валютообменять удаленно и скинуть на нее.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:17
А если сравнить с Плативкой. В Плативке выдача нала без комиссии будет ведь, в отличии от Б5?
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Додано: Нед 24 тра, 2020 23:26
Стоіт чи не стоіт не знаю, але Єурову В5 чіпову в якости основної картки для єврозони варто було б мати.
Тут і кешбек, і СМС, і ТАС2Ю, і ҐуґльПей.
Але, там де валюта відмінна від Єуро- (окрім Польщі і Швкйцарії де конвертація 1 відсоток) - комісія за конвертацію 3 відсотки що не є добре.
Минулоріч активно користував в Словенії та Італії- (окрім оплати автострад) усюди ҐуґльПеєм- все гуд. На автострадах тре всовувати до автомата фізичну картку- в мене із чипом, як із магнітною лише смугою- то питання.
Додано: Нед 24 тра, 2020 23:28
В Плативке выдача нала без комиссии. Пока. Потому что с июня исходящие операции в ТАС2Ю по Плативке уже с комиссией.
Но чтоб завести на Плативку без комисии нужно идти через ощадный с отлежкой.
Если надо на вход и выход без гемора и комиссий - идите в ПУМБ за ВСЕКАРТОй.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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