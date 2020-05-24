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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3409341034113412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:11

_PORT_UA
Пользовлася. В зоне евро есть смысл. В не евро - конвертация.
Удобно если доходы в грн., то можно валютообменять удаленно и скинуть на нее.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:17

  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Пользовлася. В зоне евро есть смысл. В не евро - конвертация.
Удобно если доходы в грн., то можно валютообменять удаленно и скинуть на нее.

А если сравнить с Плативкой. В Плативке выдача нала без комиссии будет ведь, в отличии от Б5?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:26

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Друзья подскажите, кто то пользовался евровой Б5 в Европе в плане расчетов по терминалу? Когда откроют границы, стоит ли рассматривать эту карту для подобных целей?


Стоіт чи не стоіт не знаю, але Єурову В5 чіпову в якости основної картки для єврозони варто було б мати.
Тут і кешбек, і СМС, і ТАС2Ю, і ҐуґльПей.
Але, там де валюта відмінна від Єуро- (окрім Польщі і Швкйцарії де конвертація 1 відсоток) - комісія за конвертацію 3 відсотки що не є добре.
Минулоріч активно користував в Словенії та Італії- (окрім оплати автострад) усюди ҐуґльПеєм- все гуд. На автострадах тре всовувати до автомата фізичну картку- в мене із чипом, як із магнітною лише смугою- то питання.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:28

  _PORT_UA написав:
  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
Пользовлася. В зоне евро есть смысл. В не евро - конвертация.
Удобно если доходы в грн., то можно валютообменять удаленно и скинуть на нее.

А если сравнить с Плативкой. В Плативке выдача нала без комиссии будет ведь, в отличии от Б5?

В Плативке выдача нала без комиссии. Пока. Потому что с июня исходящие операции в ТАС2Ю по Плативке уже с комиссией.
Но чтоб завести на Плативку без комисии нужно идти через ощадный с отлежкой.
Если надо на вход и выход без гемора и комиссий - идите в ПУМБ за ВСЕКАРТОй.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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