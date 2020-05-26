Додано: Вів 26 тра, 2020 02:29

ukrprom2014 написав: Если с Б5 пополняете, то комиссия по Б5 будет. Если с Б5 пополняете, то комиссия по Б5 будет.

Эти гении даже не удосужились в квитанции о переводе с б5 указывать в поле Сумма Комиссии сумму этой самой комиссии. Ид.бл.И какой ненормальный из таза (и/или нбу) придумал пополнять кредитный счет в терминале максимум до 3 тыс грн. Хорошо была валюта на обмен для до-погашении лимита. Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь.И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности).Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь.